व्यापारी और किसान यूं करें अपने सपनों को साकार

कृषि उद्योग स्थापित कर शुरू करें व्यवसाय

-मंडी में कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की जागरुकता प्रशिक्षण कार्यशाला

करौली Published: March 04, 2022 12:13:36 am

हिण्डौनसिटी. कैलाश नगर स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में गुरुवार को कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत कृषक व व्यापारी जागरुकता प्रशक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें क्षेत्र के किसानों को नीति के प्रावधानों के साथ ही दिए जाने वाले अनुदानों के अलावा आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यशाला में मण्डी सचिव राजेश चंद कर्दम ने बताया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। जिससेें किसान और व्यापारी उद्योग स्थापित कर सपने साकार कर सकते हैं। सचिव कर्दम ने योजना के प्रमुख प्रावधान जैसे पूंजीगत निवेश, अनुदान में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय, ब्याज अनुदान में संचालन लागत कम करने के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके लिए भारतीय रिर्जव बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान व अनुसूचित बैंको से साावधि ऋण लिए जाने पर पांच प्रतिशत की दरें पांच वर्ष तक प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए एवं आधारभूत संरचना इकाईयों के लिए 100 लाख रुपए का ब्याज अनुदान व परिवहन अनुदान में राज्य में उत्पादित ताजा फल एवं सब्जी तथा फूल, मसाले एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात पर अनुदान के बारे में बताया।



कार्यशाला में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक जगपाल मीणा ने योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों और उनके निदान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के सहायक निदेशक मोहनलाल मीणा, कृषि अधिकारी ज्ञानचंद जैन, व्याापार मंडल अध्यक्ष रामगोपाल आदि उपस्थित थे।

