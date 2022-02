सड़क पर सड़क बनाने से व्यापारी नाराज, बाजार बंद रख जताया विरोध

Traders angry due to road construction on the road, protested by keeping the market closed

वार्ता में बनी सहमति, दो घंटे बाद खुला बाजार

करौली Published: February 05, 2022 11:10:17 pm

हिण्डौनसिटी. नगरवासियों की आस्था के केन्द्र हरदेव जी मंदिर से हनुमान टॉकीज व डैपरोड़ होकर शहर के ह्दïर्य स्थल चौपड़ सर्किल तक लबे अर्से बाद बनाई जा रही सड़क का निर्माण अधर में अटक गया है। पुरानी सड़क पर नई सड़क बनाए जाने से नाराज व्यापारियों ने शनिवार सुबह बाजार बंद रख विरोध जताया। साथ ही एसडीएम अनूप सिंह को उनके सरकारी निवास पर पहुंच कर ज्ञापन दिया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पुरानी आबादी स्थित हरदेव जी मंदिर से चौपड़ सर्किल तक 1600 लाख रुपए की लागत से 1600 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन संवेदक द्वारा पुरानी सड़क की खुदाई किए बगैर ही सड़क के उपर सड़क की परत चढाई जा रही है। इससे नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार शाम को करौली में जिला कलक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। कलक्टर ने तत्काल प्रभाव से सड़क का निर्माण कार्य बंद कराने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया।

इधर शनिवार व रविवार के अवकाश में सड़क निर्माण से आशंकित सुबह शहर के व्यापारी एकजुट हुए तथा चौपड़ से लेकर डेम्परोड बाजार की दुकानें बंद करा दी। बाद में वे एसडीएम के आवास पर पहुंचे। जहां उन्होंने पुरानी सड़क की खुदाई कर नई सड़क का निर्माण करने की मांग रखी। एसडीएम ने व्यापरियों व बाजार की स्थिति के देखते हुए सड़क निमार्ण कराने के आश्वासन दिया।

अब 20 मीटर पुरानी सड़क को खोद पीडब्ल्यूडी करेगा प्रयोग-

एसडीएम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शिवकेश मीणा से सड़क के निर्माण के संबंध में बात की। दोपहर में व्यापारियों ने अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर पुरानी सड़क को तोड़े बिना ही नई सड़क का निर्माण कराने पर आपत्ति जताई। साथ ही सोमवार तक बाजार बंद रखने की बात कही। काफी देर तक चली वार्ता के बाद अभियंता और व्यापारियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि, 20 मीटर की लबाई में पुरानी सड़क की खुदाई कर नई सड़क बनाई जाएगी। लेवल सही होने और व्यापारियों की सहमति होने के बाद आगे का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद दोपहर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। इस दौरान व्यापार महासंघ के मंत्री नरेन्द्र जैन, परचून किराना संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल, ओमप्रकाश धाकड़, सुनील अग्रवाल, टीकम पंसारी समेत अनेक व्यापारी मौजूद रहे।



ऊंची सड़क बनाई तो बाजार में भरेगा पानी-

व्यापारियों का कहना है कि पुरानी सड़क की खुदाई किए बिना उसके ऊपर सड़क की नई परत चढाई जा रही है। जिससे सड़क का लेवल काफी उंचा हो जाएगा। इस कारण सेनीटेशन (स्वच्छता) संबंधित की समस्या तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही नालियां भी अवरुद्ध हो जाएंगी। जिससे बारिश के मौसम में दुकान और मकानों में पानी भरने से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। व्यापारियों की मांग है कि पुरानी सड़क को 15 इंची गहराई में खोदा जाए। इसके बाद नई सड़क का निर्माण कराया जाए। जिससे सड़क का लेवल वर्तमान की सड़क के बराबर हो सके।

ज्यादा सड़क खोदी तो होगा बड़ा नुकसान-

अधिशासी अभियंता शिवकेश मीणा ने बताया कि 1.60 करोड़ की लागत से 1600 मीटर लबाई में बनाई जाने वाली सड़क में से 480 मीटर सड़क की चौडाई 12 मीटर रहेगी। जबकि पुरानी आबादी क्षेत्र की शेष सड़क 3.75 मीटर चौडाई में बनेगी। उन्होने बताया कि तकमीना के अनुसार पुरानी सड़क के 60 प्रतिशत हिस्से को तोड़कर फिर से नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन सड़क की खुदाई 6 इंची गहराई तक होगी।

मीणा ने बताया कि अगर व्यापारियों की मांग के मुताबिक 15 इंची गहराई में सड़क की खुदाई की गई, तो तकमीना में निर्धारित से 9 इंच अधिक खुदाई करनी होगी। इसका भुगतान संवेदक को कौन करेगा। यही नहीं 15 इंची गहराई में सड़क खोदी गई तो भूमिगत विद्युत लाइन, बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन, ओएफसी और जलदाय विभाग की पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहेगा। अगर ऐसा हुआ, तो सबंधित विभागोंं को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कहां से होगा। अधिशासी अभियंता का कहना है कि प्रशासन के जरिए इसका प्रस्ताव सरकार तक पहुंचना चाहिए।

