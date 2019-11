करौली में यातायात व्यवस्था बदहाल, आए दिन लगता जाम

करौली. स्थानीय जिला मुख्यालय पर यातायात की व्यवस्था बदहाल है। (Traffic in Karauli is in a bad state) जिससे आए दिन जाम लगने के बाद भी यातायात पुलिस व्यवस्था में सुधार नहीं कर रही है।