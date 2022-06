परिवहन नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस ने 100 वाहन चालकों के काटे चालान

Traffic police cut challans of 100 drivers for violation of transport rules

-40 हजार रुपए का वूसल किया जुर्माना

- संयुक्त सड़क सुरक्षा अभियान

करौली Published: June 27, 2022 10:47:35 am

हिण्डौनसिटी. इलाके में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। परिवहन नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों की लापरवाही के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौतें भी हो रही है। इससे चिंतित यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत रविवार को यातायात पुलिस ने परिवहन नियमों के उल्लंघन पर 100 वाहन चालकों के चालान काट कर 40 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है।

कार्यवाहक यातायात प्रभारी कैलाश चंद गुर्जर ने बताया कि 22 जून से 7 जुलाई तक चलाए जा रहे अभियान में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के चालान काटे जा रहें हैं। वहीं पर चार पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट बांधने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान अनियमितता में लिप्त पाए जाने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में उपखंड मुख्यालय पर कोतवाली थाने के सामने, महवा रोड़ बाइपास तिराहे के पास, खरेटा मोड चुंगी के पास एवं बयाना मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। यातायात पुलिस की टीम ने बिना हैलमेट दोपहिया वाहन चला रहे 22 लोगों के चालान किए। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाकर चार पहिया वाहन चलाने पर 7 वाहन चालकों के चालान कर उनसे 40 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों को समझाया कि वह हेलमेट और सीट बेल्ट लगा कर चलें। इस दौरान हैडकांस्टेबल महेन्द्र, बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

