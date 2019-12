दिल्ली-मुम्बई ट्रैक पर यहां पांच घंटे बंद रही ट्रेन, आठ पैसेंजर ट्रेनें करनी पड़ी रद्द

Train on Delhi-Mumbai track remained this section closed for five hours, eight passenger trains canceled. In the mega block, underpass was built in five hours, railway gate closed.The track was lost due to train traffic shutdown, no rush at railway station

मेगा ब्लाक में पांच घंटे में बन गया अण्डरपास, रेलफाटक कर दिया बंद.-टे्रन ट्रेफिक शटडाउन से सूना रहा ट्रैक, रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखी भीड़