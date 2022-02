हिण्डौन में हो ट्रेन का ठहराव, रेलवे स्टेशन से लोगों ने सांसद को भेजा संदेश

Train stop in Hindaun, people sent message to MP from railway station

स्टेशन अधीक्षक को सौपा रेलमंत्री के नाम ज्ञापन

14 फरवरी से शुरू होगी नई दिल्ली-सोगरिया एक्सप्रेस

करौली Published: February 11, 2022 12:16:16 pm

हिण्डौनसिटी. रेलवे बोर्ड द्वारा 14 फरवरी से शुरू की जा रही नई दिल्ली-कोटा (सोगरिया) एक्सप्रेस ट्रेन के हिण्डौन में ठहराव की मांग को लेकर गुरुवार को शहर के लोगों ने स्टेशन अधीक्षक को रेलमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मौके से क्षेत्रीय सांसद डॉ. मनोज राजौरिया को संदेश भेज संचालन से पूर्व ही ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कराने की मांग की।

टीम मिशन हिण्डौन ट्रेन ठहराव के संयोजक ओपी मंगल ने बताया कि रेलवे ने बुधवार रात नई दिल्ली से कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन के तक जल शताब्दी के समक्ष एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की समय सारणी जारी की है। जिसमें हिण्डौन में टे्रन का टहराव न देकर क्षेत्र के यात्रियों को ट्रेन की सुविधा से वंचित रखा जा रहा हे। जबकि रेलवे मथुरा, भरतपुर, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर के अलावा श्रीमहावीरजी व लाखेरी जैसे छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी ट्रेन के ठहाराव को समय सारणी में शामिल किया है। नई ट्रेन की समय सारिणी जारी होने के बाद दोपहर में रेलवे स्टेशन पहुंचे शहर के लोगों ने स्टेशन अधीक्षक त्रिलोकचंद राजौरा को रेलमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ट्रेन के हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव की मांग की है।

इस दौरान स्लेट उद्यमी राजेश कुमार गुप्ता, लायंस क्लब हिण्डौन सेंट्रल के पदाधिकारी गजानंद शर्मा, बबल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ज्ञापन की प्रति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सांसद डॉ. मनोज राजौरिया, कोटा मंडल के डीआरएम पंकज शर्मा सहित रेल ठहराव से संबंधित रेलवे के उच्चाधिकारियों को भेजी है।



दिल्ली से सुबह व कोटा से शाम चलेगी ट्रेन

स्टेशन अधीक्षक त्रिलोक चंद राजौरा ने बताया कि 14 फरवरी से शुरू हो रही नई दिल्ली -सोगरिया एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 7.10 बजे चलेगी। जो दोपहर बाद 1.25 बजे सोगरिया पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन 9 बजे मथुरा, 9.23 बजे भरतपुर, 10.23 बजे श्रीमहावीरजी, 10.53 पर गंगापुर सिटी, 11.38 बजे सवाईमधोपुर, 12.08 बजे लाखेरी में ठहराव करेगी। वापसी में शाम 4.20 मिनट पर ट्रेन सोगरिया से रवाना होकर रात 11.35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान शाम 4.58 बजे लाखेरी, 5.33 बजे सवाईमाधोपुर, 6.13 बजे गंगापुरसिटी, 6.38 बजे श्रीमहावीरजी, 7.53 बजे भरतपुर, 8.28 बजे मथुरा पहुंचेगी।



22 बोगी की ट्रेन में 5 होंगे सामान्य कोच

रेलवे सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली सोगरिया एक्सप्रेस 22 बोगियों के फुल रैक के साथ संचालित होगी। इसमें सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए पांच कोच सामान्य (अनारक्षित) होंगे। इसके अलावा ट्रेन में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी एसी कोच 1-1 व तृतीय श्रेणी एसी कोच 4, तृतीय श्रेणी अकॉनोमिक कोच -1, शयनयान कोच -8 होंगे।

