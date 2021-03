मधुमक्खी की वजह से रुक गई ट्रेन, बुलाना पडा़ दूसरा लोको पायलट

Train stopped due to honey bee, second loco pilot had to be called

ट्रेन चालक को मधुमक्खी ने काटा, स्टेशन पर तीन घंटे रुकी रही मालगाड़ी

-तबीयत बिगडऩे पर गंगापुरसिटी से बुलाया दूसरा लोको पायलट