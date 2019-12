राजस्थान में यहां पांच घंटे बंद रहीं ट्रेन, कई पैसेंजर ट्रेन करनी पड़ी रद्द

Trains were closed for five hours in Rajasthan, many passenger trains had to be canceled. Passengers were worried about waiting for trains at railway stations. Five-hour mega train traffic block for construction of railway underpass

रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के इंंतजार में यात्री रहे परेशान रेलवे अण्डरपास निर्माण के लिए पांच घंटे का मेगा ट्रेन ट्रैफिक ब्लाक