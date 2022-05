अंधड से उखड़े पेड़ और पोल, कॉलेज का सोलर प्लांट भी उड़ा

Trees and poles uprooted from the storm, college's solar plant also blew up

-शहर से गावों तक चरमराई बिजली व्यवस्था, लोग हुए परेशान

करौली Published: May 06, 2022 11:47:20 pm

हिण्डौनसिटी. भीषण गर्मी के दौर के बीच शुक्रवार को दोपहर अंधड़ के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं हवा के तेज वेग के कारण पेड़ और पोल उखडऩे के कारण बिजली व्यवस्था चरमरा गई। इससे शहर से लेकर गांवों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दोपहर में करीब दो बजे हवा की तीव्रता के साथ शुरु हुए अंधड़ के कारण सड़कों पर वाहनों के पहिए रुक गए, लगभग 15 मिनट तक लोग जहां के तहां साइड में वाहन लगाकर आंधी उतरने का इंतजार करने लगे। आंधी का सबसे अधिक असर विद्युत निगम पर पड़ा। हिण्डौन खण्ड क्षेत्र के नादौती, टोडाभीम, नांगल शेरपुर, हिण्डौन शहर व हिण्डौन ग्रामीण सब डिवीजन इलाकों में दर्जनों पोल टूट गए। साथ ही पेडों की साखाओं के विद्युत लाइनों के उपर टूट कर गिरने से फाल्ट हो गए। बड़ी संख्या में छोटे-बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए। पोल क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति चौपट हो गई। ठप हुई विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के लिए निगम कर्मी रात तक लगे रहे। चार लाख का सोलर प्लांट उखड़ा-

करौली रोड़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में रुसा के तहत नौ माह पहले 3 लाख 80 हजार रुपए खर्च कर स्थापित किया गया सोलर प्लांट भी तेज अंधड के कारण उखड़ गया। छत पर लगे सोलर पैनल फाउंडेशन समेत उखड़ कर नीचे की तरफ लटक गई। जिससे पूरा सोलर सिस्टम ठप हो गया। कई सोलर प्लेटें छत उड़कर मैदान में आ गिरी। गनीमत रही कि अवकाश होने की वजह से विद्यार्थी कॉलेज नहीं आए, अगर कार्य दिवस होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। पढ़ना जारी रखे

