शिविर में दिखा ग्रामीणों का रुझान: एक गांव में बांटे 180 भूखंडों के पट्टे

Trend of villagers shown in the camp: Pattas of 180 plots distributed in one village

149 किसानों के खोले नामांतकरण

- बाईजट्ट में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगा शिविर