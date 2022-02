मुसीबत भरा गांव मौसलपुर: एक हैण्डपम्प, उसका भी पानी खारा, अब वह भी खराब

Troubled village Mausalpur: A hand pump, its water too salty, now that too bad

मौसलपुर में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

पूरे गांव में एक हैण्डपंप वह भी खराब

करौली Published: February 10, 2022 11:57:03 pm

महूइब्राहिमपुर. समीपवर्ती गांव मौसलपुर में सर्दी में भी पेयजल संकट के हालात बने हैं। गांव के जल योजना नहीं होने से ग्रामीणों को वर्ष भर रोजमर्रा के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने गत दिवस गांव में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई।

ग्रामीण कुलभान सिंह, कौशल शर्मा,राधेश्याम, सियाराम, रवि व मुकेश ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए कोई भी पेयजल योजना नहीं है। ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की उदासीनता के कारण बर्षों से समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि केवल वोट के समय उनके पास आते हैं। बाकी दिनों में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिसके कारण गांव में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया है।



मात्र एक हंैडपंप उसका भी पानी खारा-

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल स्त्रोत के नाम पर एक सरकारी हैण्डपम्प है। लेकिन पानी खारा होने से लोग पीने योग्य नहीं है। ऐसे में रोजमर्रा कामकाज में खारे पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। कई दिनों हैण्डपम्प के खराब होने से खारा पानी भी नहीं मिल पा रहा है।

इनका कहना है- जल्द ही खराब हैडपंप को मरम्मत करा चालू किया जाएगा। साथ ही विभाग की जलयोजना से गांव को लाभान्वित करवाया जाएगा। -नीरज अग्रवाल, कनिष्ठ अभियंता जलदाय विभाग नांगल शेरपुर।

विद्यालयों में 105 विद्यार्थियों को लगाई वैक्सीन



पटोंदा.

कस्बा स्थित राजकीय एवं निजी विद्यालयों में गत दिवस टीकाकरण अभियान के तहत कोविड़ वैक्सीनेशन किया गया। टीकाकरण के प्रति बच्चों के खास उत्साह देखा गया। कक्षावार कतार लगा विद्यार्थियों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई।द्ध

श्रीमहावीरजी सामुदायिक केंद्र प्रभारी डॉ. दर्शनसिंह ने बताया कि दानालपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटोंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुमन उच्च माध्यमिक विद्यालय व शांति पब्लिक स्कूल में करीब 105 विद्यार्थियों के टीकाकरण किया गया। इस दौरान मानवेंद्र सिंह, रविन्द्र सिंह, राकेश कुमार आदि ने वैक्सीनेशन किया।

