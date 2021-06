एक परिसर में संचालित होंंगे दो कॉलेज: राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खुलेगा कन्या महाविद्यालय

Two colleges will be operated in one campus: Girls College will open in Government Postgraduate College

कॉलेज परिसर में भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर आयुक्तालय नेे दी सहमति

राÓय बजट में शहर में मिली थी कन्या महाविद्यालय की सौगात