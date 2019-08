पंचों से सम्पति के बंटवारे के विवाद के बाद अधेड़ का शव जंगल में मिला

करौली जिले के लांगरा थाना क्षेत्र के आंतरीपुरा गांव में सम्मति के बंटवारे में पंचों से विवाद के बाद एक अधेड़ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जिसका शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया है। इसके अलावा करौली सदर थाना क्षेत्र पहाड़ी में (Two dead bodies found in Karauli under suspicious circumstances) एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लांगरा के थानाधिकारी गिर्राज प्रसाद गुर्जर ने बताया कि आंतरीपुरा गांव के चिंरजीलाल (६५) पुत्र मुरली मीना का शव जंगल में मिला है। उन्होंने बताया कि चिरंजीलाल के परिवार में सम्पति का बंटवारे का विवाद चल रहा है। गत दिनों गांव के पंच पटेलों ने उनके अनुसार सम्पति के बंटवारे का दबाव डाला। इससे वह नाराज हो गया तथा पंचायत से उठकर चला गया। इसके बाद उसका शव आंतरीपुरा के जंगल में परिजन व पुलिस को मिला है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराके मामले का अनुसंधान शुरू किया है।

पहाड़ी में युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला

करौली सदर थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव में संदिग्ध हालात में युवक का शव मिला है। मृतक कलुआ उर्फ पवन जोगी पुत्र बाबूलाल जोगी निवासी पहाड़ी है। (Two dead bodies found in Karauli under suspicious circumstances)

थानाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है कि मृतक शराब अधिक पीता था, उसके समीप से शराब के पव्वे व नमकीन के पैकिट भी मिले हैं। गत महीनों उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। थानाधिकारी ने बताया कि संदिग्ध हालात में शव मिला है। इस कारण गहन अनुसंधान किया जा रहा है।