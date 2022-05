वारदात के दो घंटे बाद पुलिस ने दबोचे चार बदमाश, अवैध रिवाल्वर और कारतूस जब्त

Two hours after the incident, the police arrested four miscreants, seized illegal revolvers and cartridges

-लूटे गए जेवरात और मोबाइल भी बरामद

-साकेत कॉलोनी स्थित व्याख्याता के घर हथियारों के दम पर लूट का मामला

करौली Updated: May 18, 2022 11:02:04 pm

हिण्डौनसिटी. साकेत कॉलोनी स्थित एक व्याख्याता के घर में पत्नी और बच्चों से गहने और नकदी लूटकर भाग रहे चार बदमाशों को नई मण्डी थाना पुलिस ने वारदात के महज दो घंटे बाद दी दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध रिवाल्वर और कारतूस जब्त किए हैं। साथ ही लूटे गए जेवरात व मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं।

थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को शाम साकेत कॉलोनी में व्याख्याता विनोद सोलंकी के घर में हथियारबंद चार बदमाश घुस गए। तथा महिला और बच्चों से हथियारों की नोंक पर सोने के जेवर और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। इसकी सूचना मिलने पर डीएसपी किशोरी लाल के निर्देशन में दो पुलिस टीमें गठित कर साकेत कॉलोनी व रेलवे स्टेशन, रीको क्षेत्र में रवाना की गई। साथ ही बालघाट, टोडाभीम, हिण्डौन, हिण्डौन सदर, नादौती, गढमोरा, सूरौठ व श्रीमहावीरजी पुलिस को सूचना कर नाकाबंदी कराई गई।



काम आई कांस्टेबलों की बहादुरी-

पुलिस की दोनों टीमें शहर में बदमाशों की तलाश कर रहीं थीं, तभी सबसे पहले कांस्टेबल राहुल ने साकेत कॉलोनी में एक बदमाश को दबोच लिया। इसके बाद कांस्टेबल जोगेन्द्र ने रेलवे स्टेशन बजरिया में कावेरी होटल के सामने दूसरे बदमाश को दबोच लिया। कांस्टेबल राहुल और बलवीर ने बजरिया में रेलवे आवासों के समीप तीसरे बदमाश को दबोचा। चौथे और अंतिम बदमाश को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से पुलिसकर्मियों ने पकड़ा तो उसने कांस्टेबल राहुल की कनपटी पर लोड़ेड रिवाल्वर लगा दी। लेकिन कांस्टेबल ने बदमाश को कसकर पकड लिया। तब तक अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। तथा आरोपी को दबोच लिया गया। पखवाड़ा पूर्व इसी मकान पर मजदूरी करते थे बदमाश-

पुलिस के अनुसार आरोपी उत्तरप्रदेश के अमेठी जिले के दादरा निवासी सौरभसिंह राजपूत, पंजाब के जालंधर निवासी कृष्णा राजपूत, सनी उर्फ शेरू सिक्ख व विक्रम सिक्ख है। जो करीब एक पखवाड़ा पहले व्याख्याता विनोद सोलंकी के इसी मकान में फॉलसीलिंग का कार्य करते थे। इसी दौरान ही आरोपियों ने घर में परिवारजनों के साथ ही बाहरी लोगों की आवाजाही और मौजूदगी के समय की रैकी कर ली थी। पढ़ना जारी रखे

