युवक की हत्या के दो आरोपी दबोचे, मुख्य आरोपी पकड़ से दूर

करौली. यहां ढाबे पर एक युवक की (Two named accused of murder in Karauli police custody) गोली मार हत्या व तीन जनों को घायल करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि मुख्य आरोपी सहित तीन जने फरार है।