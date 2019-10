भैया दूज के दिन दो जनों की सड़क हादसे में मौत

करौली. भैया दूज के दिन भुआ से तिलक कराके मोटरसाइकिल से दूसरी रिश्तेदारी में जा रहे (Two people died in road accident on Bhaiya Dooj) दो जनों की मंगलवार शाम महमदपुर के पास रोडवेज बस की टक्कर से मौत हो गई। जबकि एक जना घायल हुआ है।