गोली मारकर वृद्ध की हत्या के मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार, आठ माह से थे फरार

अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी पुलिस

पांच-पांच हजार के इनामी हैं दबोचे गए आरोपी

गेदूपुरा गांव में भूमि विवाद में हुई थी दुल्ली गुर्जर की हत्या

करौली Published: February 11, 2022 11:59:38 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के गेदूपुरा गांव में गोली मारकर वृद्ध की हत्या करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरतार कर लिया। दबोचे गए आरोपी सगे भाई हैं, जो आठ महीने से फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से पांच-पांच हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था। इस हत्याकांड में सदर थाना पुलिस अब तक 10 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है।

सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी गेदूपुरा निवासी महेश गुर्जर व उसका बड़ा भाई रणजीत सिंह गुर्जर हैं। पुलिस ने इन्हें मंडावरा फाटक के समीप से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए कहीं भागने की फिराक में थे। थानाप्रभारी ने बताया कि 23 जून को भूमि विवाद को लेकर हुए विवाद में गेदुपुरा निवासी दुल्ली (50) पुत्र संपत गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

फायरिंग में पांच अन्य लोग छर्रे लगने से घायल भी हुए थे। मृतक के पुत्र दिनेशचंद गुर्जर ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सदर थाना पुलिस पूर्व में आठ आरोपी गेदुपुरा निवासी धारासिंह गुर्जर, रामेश्वर, मुरारी, समयसिंह उर्फ सबा, रामफल, जग्गो देवी, अटक निवासी बबलू और वीरसिंह को गिरतार कर चुकी है।

एसपी की ओर से पांच-पांच हजार रुपए का इनाम घोषित करने के बाद सक्रिय हुई पुलिस मुखबिरों के जरिए आरोपी महेश और उसके भाई रणजीत के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद दोनो को मंडावरा फाटक के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

