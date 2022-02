दो-दो हजार के इनामी दो सगे भाई गिरफ्तार

Two real brothers arrested with a reward of two thousand rupees

भागने की फिराक में थे आरोपी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचे

करौली Published: February 08, 2022 11:52:58 pm

हिण्डौनसिटी. दो-दो हजार रुपए के इनामी आरोपी दो सगे भाईयों को कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कहीं दूर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर की पुरानी आबादी स्थित श्री हरदेव जी मंदिर व प्रहलाद कुंड के समीप दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी बड़ी बाखर निवासी जयवेन्द्र गुर्जर व उसका सगा भाई संजय सिंह गुर्जर हैं। संजय बीते एक साल से एससी-एसटी एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। वहीं जयवेन्द्र पिछले दो साल से एससी-एसटी एक्ट समेत दो मामलों में फरार था। पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन वे हिण्डौन से भागकर जयपुर, आगरा समेत कई अन्य स्थानों पर फरारी काट रहे थे।



कॉलेज के सामने बसों के ठहराव की मांग हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय इकाई की ओर से मंगलवार को एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें उन्होंने कॉलेज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग की।

इकाई अध्यक्ष लाखन सिंह प्रजापत ने बताया कि ज्ञापन के जरिए महाविद्यालय के सामने रोडवेज बसों के ठहराव समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इस दौरान मयंक, सुनील, कौशल, अंकुश, प्रीति, अमित मौजूद रहे।

गत दिनों दोनो आरोपी घर आए, तो मुखबिर के जरिए इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। थानाप्रभारी ने कांस्टेबल हरिओम व ओमवीर सिंह को आरोपियों को पकडऩे के लिए रवाना किया। पुलिसकर्मियों ने आरोपी जयवेन्द्र को प्रहलाद कुंड के समीप से तथा संजय को नीम का बाजार स्थित हरदेव जी मंदिर के समीप घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

