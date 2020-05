कोरोना संक्रमित वृद्ध के दो परिजन भी पॉजीटिव



Two relatives of corona infected elderly are also positive

-जांच रिपोर्ट आने पर चिकित्सालय में मचा हडक़म्प क्वारेंटाइन सेंटर से भेजा जटनंगला केयर सेंटर