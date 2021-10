भूमि विवाद में भिड़े दो पक्ष, खूनी संघर्ष में नौ जने घायल, एक जयपुर रैफर



Two sides clashed in land dispute, nine people injured in clash, one Jaipur referee

-बेरखेड़ा गांव की घटना, सूरौठ थाने में मामला दर्ज