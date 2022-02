चुनाव की रंजिश को लेकर भिड़े दो पक्ष, खूनी संघर्ष में पंचायत समिति डायरेक्टर समेत 12 घायल

बनकी गांव का मामला, सदर थाने मामले दर्ज

करौली Published: February 08, 2022 11:59:27 pm

हिण्डौनसिटी. पंचायत राज के चुनावों को संपन्न हुए लगभग डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन चुनाव में उपजी रंजिश के परिणाम अभी तक आ रहे हैं। ऐसी ही रंजिश को लेकर निकटवर्ती गांव बनकी में मंगलवार को दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। धारदार हथियार और लाठियों के हमले में पंचायत समिति सदस्य समेत 12 जने घायल हो गए। जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों के पर्चा बयान के आधार पर परस्पर मामले दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया हैं।

पुलिस के अनुसार पंचायत समिति के वार्ड 15 के निर्वाचित सदस्य जीतमल जाटव ने बताया कि अपने परिवार समेत गांव में रहता है। दूसरे पक्ष के राजहंस व उसके परिजन चुनावी रंजिश को लेकर आए दिन झगड़ा करते हंै। चुनाव परिणाम आने के बाद आरोपियों ने मारपीट की, लेकिन बाद में सामाजिक स्तर पर सुलह हो गई। मंगलवार को आरोपी राजहंस, राहुल, चंद्रकांत समेत अन्य परिवारजनों ने एकराय होकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में जीतमल, उसकी पत्नी गुड्डी देवी एवं परिवार के ओमप्रकाश, भूपेंद्र जाटव, मनोज कुमार, राधा देवी घायल हो गए।

वहीं दूसरे पक्ष के राजहंस ने बताया कि उसने स्वयं के खर्चे पर जीतमल जाटव को चुनाव में लडाया था, लेकिन पंचायत समिति सदस्य पद पर विजयी होने के बाद जीतमल ने चुनाव में खर्च हुए रुपए देने से इनकार कर दिया। यही नहीं जीतमल व उसके परिवार के लोग आए दिन झगड़ा करते। इसी बीच मंगलवार को जीतमल जाटव व उसके परिवारजनों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। इससे राजहंस, उसकी पत्नी सुकंती देवी, पुत्र राहुल, चंद्रपाल, सुनीता देवी, सुपीता घायल हो गए।

