जेसीबी के बकैट से हमला कर दो बोलेरो गाडियों को क्षतिग्रस्त करने का आरोप

सदर थाना इलाके के खरेटा गांव का मामला

करौली Published: January 11, 2022 12:19:03 am

हिण्डौनसिटी. पंचायत राज चुनाव के नतीजे आने के बाद अब रंजिशों का दौर शुरु हो गया है। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव से शुरु हुई रंजिश के चलत समीप के खरेटा गांव में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। रविवार रात हुए मामूली संघर्ष के बाद सोमवार को सुबह फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ पड़े।

चुनावी रंजिश को लेकर भिड़े दो पक्ष, आधा दर्जन लोग हिरासत में, गांव में पुलिस बल तैनात

हालांकि इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन एक पक्ष ने जेसीबी के बकैट से हमला कर दूसरे पक्ष की दो बोलेरो गाडियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौके से आधा दर्जन लोगोंं को हिरासत में लिया है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। थानाप्रभारी से लेकर डीएसपी तक मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं।



डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि खरेटा गांव में रविवार देर रात चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में झगड़ पड़े। मामले में एक पक्ष के राजू जाट व उसके चाचा जसवंत की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एएसआई के नेतृत्व में छह पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

पीडित पक्ष के राजू जाट का आरोप है कि रविवार रात को उनकी बोलेरो गाड़ी घर के सामने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। इस दौरान जेसीबी और एक्सयूवी गाड़ी लेकर आए दूसरे पक्ष के लोगों ने जेसीबी के बकैट से बोलेरो को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में बैठे लोगों पर जेसीबी चढाने का प्रयास किया। साथ ही बंदूक से फायरिंग की गई।

प्राथमिकी में बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जसवंत जाट अपनी पत्नी व बच्चों को दूसरी बोलेरो से हिण्डौन रेलवे स्टेशन छोडऩे जा रहा था। रास्ते में चांदोर नदी के पास हमलावरों ने उसे घेर कर बोलेरो को जेसीबी के बकैट से क्षतिग्रस्त कर दिया। बोलेरो सवार जसवंत और उसके परिजनों ने बमुश्किल जान बचाई।

डीएसपी ने बताया कि थानाप्रभारी कृपाल सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। अभी एक पक्ष की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

