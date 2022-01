झालावाड़ के दो स्मैक तस्कर और फैलीपुरा का नशा सौदागर गिरफ्तार

Two smack smugglers of Jhalawar and drug dealer of Falipura arrested

15 लाख की 90.15 ग्राम स्मैक एवं 65 ग्राम पाउडर जब्त

नई मण्डी थाना पुलिस व साइबर सैल की बड़ी कार्रवाई

करौली Published: January 27, 2022 10:56:50 pm

हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' के तहत गुरुवार को नई मण्डी थाना पुलिस ने साइबर सैल की टीम के साथ मिलकर बडी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने झालावाड़ के दो स्मैक तस्करों के साथ ही फैलीपुरा के नशा सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपए कीमत की स्मैक और चाल जब्त की गई है।

थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि दबोचे गए स्मैक तस्कर झालावाड़ जिले के पिण्डावा थाना क्षेत्र के खारपा गांव निवासी दुर्गालाल बागरी और गोविन्द लाल बागरी हैं। जो फैलीपुरा निवासी नशे के सौदागर राहुल उर्फ लब्बू मीणा को स्मैक की खेप पहुंचाने आए थे। पुलिस द्वारा 220 केवी जीएसएस के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी।

इस दौरान महवा की तरफ से आ रहे एक बाइक पर सवार तीन जनों को रुकने का इशारा किया। लेकिन आरोपी बाइक को वापस घुमा कर महवा रोड पर भागने लगे। इस पर पुलिस टीम ने पीछा कर बाइक सवार नशे के सौदागरों को दबोच लिया।

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास करीब 15 लाख रुपए कीमत की 90.15 ग्राम स्मैक एवं 65 ग्राम स्मैक में मिलाने वाली चाल मिली। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध नशे के सामान की जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

18 माह में दबोचे 90 स्मैक तस्कर-

डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि पुलिस के अनुसार ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत करौली जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत यह 60वीं कार्रवाई है। बीते आठ माह में पकड़े गए 60 प्रकरणों में करौली जिले की पुलिस ने 90 स्मैक तस्करों को गिरतार किया है। अब तक के इन सभी मामले में पुलिस 4 किलो 567 ग्राम 627 मिलीग्राम स्मैक को जब्त कर चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार इंदौलिया के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों पर नकेल कसने और इस सामाजिक बुराई को जड़ मूल से साफ करने के लिए ताबडतोड कार्रवाई की जा रहीं है। जिससे नशे का अवैध कारोबार करने वालों में हडकंप मचा हुआ है।

कार्रवाई में इनकी रही भूमिका-

डीएसपी ने बताया कि झालावाड़ के दो बड़े स्मैक तस्करों के साथ शहर से गांवों तक स्मैक की आपूर्ति पहुंचाने वाले फैलीपुरा के नशा सौदागर को पकड़वाने वाली टीम को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नकद इनाम व प्रशंसा-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। कार्रवाई करने वाली टीम में नई मंडी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद जाटव, साइबर सैल प्रभारी घनश्याम, कांस्टेबल जोगेन्द्र, अमित, रामकेश, मनीष, जयकुमार, विक्रम, पुष्पेन्द्र, अभयराज शामिल हैं।

