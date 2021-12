40 लाख रुपए की स्मैक के साथ दबोचे मध्यप्रदेश और दौसा के दो तस्कर

Two smugglers from Madhya Pradesh and Dausa caught with smack of 40 lakh rupees

ऑपरेशन फ्लश आउट...साईबर सैल, डीएसटी व नई मंडी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

करौली Published: December 16, 2021 11:55:19 pm

हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस के ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत की जा रहीं ताबड़तोड़ कार्रवाईयोंं से नशे के सौदागरों में हडकम्प मचा हुआ है। गुरुवार देर शाम नई मंडी थाना पुलिस ने डीएसटी व साईबर सैल के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 40 लाख रुपए कीमत की 250 ग्राम स्मैक व अफगानी पाउडर के साथ मध्यप्रदेश व दौसा जिले के दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिनसे एक बाइक भी जब्त की गई है।

हिण्डौनसिटी. नई मंडी थाने मेें पुलिस की गिरफ्त में स्मैक तस्कर।



पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि पुलिस द्वारा दबोचे गए आरोपियों में मुख्य स्मैक तस्कर मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना क्षेत्र के सैमली शंकर गांव निवासी चैनसिंह सोंदिया पुत्र चन्दरसिंह हैं। जबकि दूसरा आरोपी दौसा जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के खेडला निवासी रामावतार गुर्जर पुत्र रामेश्वर गुर्जर है। जो बाइपास की ओर से शहर की तरफ बाइक से आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर डीएसपी किशोरी लाल के सुपरवीजन में नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद, डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह, व साइबर सैल प्रभारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व मे पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों ने महवा रोड बाइपास तिराहे के पास नाकाबंदी की। स्मैक तस्कर पुलिस की नाकाबंदी देख भागने लगे, तो पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दोनो को दबोचा लिया। तलाशी के दौरान उनके पास मिली 250 ग्राम स्मैक, अफगानी पाउडर व बाइक को जब्त कर लिया। मुख्य तस्कर चैनसिंह सैंदिया को नई मंडी पुलिस द्वारा 12 जुलाई 2021 को भी 70 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था।



ये रहे पुलिस टीम में शामिल-

एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान नई मण्डी थानाधिकारी गिर्राज प्रसाद, जिला स्पेशल टीम प्रभारी यदुवीरसिंह, साईबर सैल प्रभारी घनश्याम, एसआई भंवर सिंह कर्दम, स्पेशल टीम के हैडकांस्टेबल परमजीत सिंह, मानसिंह, कांस्टेबल मोहनसिंह, तेजवीर सिंह, नई मंडी थाने के हैड कांस्टेबल देवकीनंदन, कांस्टेबल बलवीरसिंह, राहुल कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। स्मैक तस्करों को पकडवाने में कांस्टेबल मनीष, जिलय सिंह व पुष्पेन्द्र कुमार की मुख्य भूमिका रही। इन्हें एसपी द्वारा प्रशस्ती पत्र व नकद इनाम राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।





पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें