गुटखा व्यापारियों के दो गोदाम और दुकान सील

Two warehouse and shop seals of gutkha traders- डेंपरोड व सूरजभान मार्केट में की कार्रवाई- लॉकडाउन में अवैध भंडारण व कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई