दो साल बाद पकड़ में आया बालिका से दुष्कर्म का आरोपी ईनामी बदमाश

Two years later, a prize crook accused of raping a girl was caught

- नई मंडी थाना पुलिस ने करई कल्याणपुरा के जंगलों से किया गिरफ्तार

करौली Published: June 12, 2022 12:02:08 am

हिण्डौनसिटी. नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वर्ष से फरार आरोपी को नई मंडी थाना पुलिस ने शुक्रवार रात करई कल्याणपुरा के जंगलों से दबोच लिया। आरोपी की गिरतारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से दो हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था।

दो साल बाद पकड़ में आया बालिका से दुष्कर्म का आरोपी ईनामी बदमाश



अनुसंधान अधिकारी डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि आरोपी करई कल्याणपुरा निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतू गुर्जर है। जिसने अगस्त 2020 में खेड़ली गुर्जर गांव के जंगलों में शौच करने गई एक नाबालिक बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया, लेकिन आरोपी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जितेन्द्र गुर्जर करई कल्याणपुरा के जंगलों की तरफ घूम रहा है। इस पर नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद के नेतृत्व में एसआई कैलाशचंद, कांस्टेबल राहुल, राजेश व जोगेन्द्र को मुखबिर के बताए स्थान की ओर रवाना किया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने खेतों में उसे घेरकर दबोच लिया।

गांधी एकेडमी स्कूल में मेधावियों का किया सम्मान

कक्षा 8 वीं व 5वीं परीक्षा के हैं टॉपर्स

हिण्डौनसिटी. झारेड़ा रोड स्थित गांधी एकेडमी सीनियर सैकंडरी स्कूल के सभागार भवन में गत दिवस मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विद्यालय प्रबन्धन ने कक्षा 8 वी और 5वी परीक्षा के टॉपर्स का तिलक व माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया। इस अवसर पर छात्रा यशिता लारा, अनुष्का राजपूत, छवि गुर्जर, अरुण अन्धेरिया, पवन, आयुष, हेमन्त चौधरी, लोकेश, मोन्टी धाकड़ , तरुण सैनी, अनुज दत्तात्रेय, तरुण धाकड़ आदि को विद्यालय निदेशक धीरेन्द्र चौधरी प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश शर्मा, गांधी एकेडमी इंग्लिश मिडियम की प्रिंसिपल प्रियंका दीक्षित ने सम्मानित किया। इस अवसर पर निवेन्द्र लाटा , जीतेन्द्र राजपूत, पृथ्वीराज अन्धेरिया, सुमन धाकड़ , कल्पना राजपूत, सविता शर्मा, नग्मा खान, निशा कुमारी, मोहित आदि उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें