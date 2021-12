तेज रफ्तार में विद्युत पोल से टकराई अनियंत्रित कार, तीन सवार घायल

Uncontrolled car collided with electric pole at high speed, three occupants injured

दो विद्युत पोल टूटे, कार चालक जयपुर रैफर

करौली Published: November 30, 2021 11:28:41 pm

पटोंदा. रेलवे ओवरब्रिज के पास विद्युत पोल से टकरा कर क्षतिग्रस्त हुई लग्जरी कार।

