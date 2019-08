अपर जिला जज गंदगी देख बोलीं-सरकारी अस्पताल है या बीमारियों का घर

Upper district judge said to look at the mess - is a government hospital or home of diseases. District Legal Services Authority Secretary and Karauli ADJ Rekha Yadav did a surprise inspection of the hospital.Seeing dirt, angry, PMO rebuked.

