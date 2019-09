ट्रांसफार्मर को लेकर विद्युत निगम दफ्तर में हंगामा

Uproar in Power Corporation office over transformer. AEN accused of indecency and obstruction of state work.Accused of snatching mobile, cash and gold chains



- विद्युत निगम एईएन व कार्मिकों ने उपभोक्ता को पीटा-मोबाइल, नकदी व सोने की चैन छीनने का आरोप -एईएन ने लगाया अभद्रता व राजकार्य में बाधा का आरोप