राजस्थान में इस स्टेट मेगा हाइवे पर नाली को लेकर हंगामा

Uproar over drain on this state mega highway in Rajasthan.Accidents occurring due to open drains on the mega highway road.The villagers demonstrated, warned of jam on the road

मेगा हाईवे सडक़ पर खुली नालियों से हो रहे हादसे.-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सडक़ पर जाम की दी चेतावनी