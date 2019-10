कागजों में रोक, जिले के बाजार में रोज 5 क्विंटल से अधिक थैलियों की

करौली. सरकार ने (Use of plastic in Karauli) पॉलीथिन थैलियों के उपयोग पर भले ही बीते ९ वर्ष से कागजों में रोक लगा रखी हो लेकिन करौली जिले में रोजाना ५ क्विंटल से अधिक पॉलीथिन थैलियों की खपत हो रही है।