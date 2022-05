पत्नी और बहन पर बुरी नजर रखता था, इसलिए मार डाला...

Used to keep an evil eye on wife and sister, so killed...

-फाजिलाबाद के राजीव हत्याकांड का नई मंडी थाना पुलिस ने किया खुलासा

-हिरासत में चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

करौली Published: May 28, 2022 11:42:05 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के फाजिलाबाद गांव में राजीव मीणा हत्याकांड का नई मंडी थाना पुलिस ने 10 वें दिन शनिवार को खुलासा कर दिया। घटना के दिन से ही हिरासत में चल रहे आरोपी कटकरियान का पुरा निवासी अतरा उर्फ लखन लाल जाटव को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।

डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि मृतक राजीव मीणा उसका दोस्त था और वह उसके घर आता-जाता रहता था। आरोपी अतरा ने पुलिस को बताया कि मृतक राजीव उसकी पत्नी और बहन पर बुरी नजर रखता था। इसका पता चलने पर उसने राजीव की हत्या की योजना बनाई। इसके मुताबिक तथा 19 मई की रात को राजीव के खेत पर ही अतरा व अन्य दो-तीन दोस्तों ने एक साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद दूसरे दोस्तों के साथ अतरा भी अपने घर चला गया। इसके बाद वह फिर से राजीव के खेत पर आया। जहां उसने राजीव की हत्या कर शव कुएं में डाल दिया। आरोपी ने मृतक को परिजनों को दी थी सूचना-

डीएसपी ने बताया कि आरोपी अतरा ने रात को राजीव की हत्या करने के बाद सुबह करीब छह बजे मृतक के परिजनों को फोन कर राजीव का शव कुएं में पडा होने की सूचना दी थी। घटना के वक्त जब पुलिस वहां पहुंची, तो आरोपी वहां मौजूद था। परिजनों से पूछताठ के तत्काल बाद ही पुलिस ने आरोपी अतरा को मौके से ही हिरासत में ले लिया था। मृतक के परिजनों ने भी हत्या का शक अतरा तक जताया था। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढाते हुए मृतक राजीव, आरोपी अतरा, उसकी पत्नी एवं अन्य दोस्तों की कॉल डिटेल निलकवाई। इसके बाद साफ हो गया, कि अतरा ने ही राजीव की हत्या की है। पुलिस ने जब कडाई से पूछताछ की तो वह टूट गया, और अपना जुर्म कबूल कर लिया। एडीजी और एसपी से की थी मांग-

मृतक राजीव के पिता प्रहलाद मीणा ने परिजनों के साथ 26 मई को हिण्डौन आए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी) सुनील दत्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया से आरोपियोंं की गिरफ्तारी की मांग की थी। तब एडीजी ने थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद को मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पढ़ना जारी रखे

