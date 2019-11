सडक़ पर फंस रहे वाहन, हो रहा नुकसान

Vehicles getting stuck on the road, causing damage.Incomplete road construction became trouble. Negligence of RSRDC Engineer and contractror .

-मुसीबत बना अधूरा सडक़ निर्माण

-आरएसआरडीसी अभियंता व संवेदक की लापरवाही