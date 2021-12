स्वयंसेवकों ने रैली निकाल लोगों को किया जागरुक

Volunteers took out a rally and made people aware

राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर

करौली Updated: December 25, 2021 10:09:43 pm

हिण्डौनसिटी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लग रहे विशेष शिविर के तहत शनिवार को रैली निकाली गई। स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय के आस-पास की बस्तियों में पहुंच लोगों को स्वच्छता व कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरुक किया।

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्रीनिवास गुर्जर ने बताया कि रैली को प्राचार्य रामराज मीणा व एनएसएस समन्वयक सुरेश मीणा ने हरी झंडी दिखा का रवाना किया। रैली अभय विद्या मंदिर विद्यालय के पीछे स्थित कॉलोनियों से निकली। स्वयंसेवकों ने लोगों को स्वच्छता, सामाजिक सद्भाव, केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी ने बातया कि 22 दिसम्बर से लग रहे शिविर में महाविद्यालय के गांधी पार्क की सफाई की व पेड पौधों की सिंचाई व सारसंभाल की। राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य डॉ. रितेश जैनने गांधी ने दर्शन की प्रासंगिकता के बारे में बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना की द्वितीय यूनिट की कार्यक्रम अधिकारी भोली मीणा ने राष्ट्रपिता गांधी की सामाजिक जीवन में प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान दिया।

स्वयंसेवकों ने रैली निकाल लोगों को किया जागरुक

अधिवक्ता ने छात्राओं को दी विधिक जानकारी हिण्डौनसिटी.अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में लग रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में स्वयं सेविकाओं को विधिक जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अशोक गुप्ता व साहब सिंह ने बताया कि अधिवक्ता महेश गोयल ने छात्राओं ने महिला घरेलू हिंसा, महिला उत्पीडऩ के बारे में बताया। साथ ही कानूनी तौर पर बचाव और कार्रवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी। इससे पूर्व के छात्राओं ने महाविद्यालय के अग्रेसन पार्क की सफाई की। साथ पेड-पौधों की छंटाई कर क्यारियों की सारसंभाल की।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें