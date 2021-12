निडर होकर करें मतदान, बूथों पर पुलिस रहेगी चौकस

Vote fearlessly, the police will be attentive at the booths

श्रीमहावीरजी व सूरौठ थाने पर डीएसपी ने ली सीएलजी की बैठकें

करौली Published: December 09, 2021 12:18:06 am

निडर होकर करें मतदान, बूथों पर पुलिस रहेगी चौकस

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें