नामांकन खरीदने को मतदान जैसी कतार, पहले दिन ही बिके 6 लाख रुपए के नामांकन पत्र

Voting-like queues to buy nominations, nomination papers of Rs 6 lakh sold on the first dayस्थानीय निकाय चुनाव कीं नामांकन प्रक्रिया में राजस्थान के हिण्डौन शहर में लोगों में मतदान का सा उत्साह दिखा। रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में नामांकन-पत्र खरीदने के लिए कतारें लग गई। नगर परिषद चुनाव में पार्षद प्रत्याशी बनने के लिए पहले दिन ही लोगों ने 5.98 लाख रुपए के नामांकन पत्र खरीद लिए।