गांवों की सरकार बनाने को किया मतदान, ईवीएम में बंद हुआ 159 प्रत्याशियों का भविष्य

Voting was done to form government of villages, the future of 159 candidates locked in EVM

-सुबह-शाम बूथों पर लंबी कतारें, दोपहर में मतदान की मंथर चाल

पंचायत समिति हिण्डौन व जिला परिषद चुनाव

करौली Published: December 15, 2021 11:26:34 pm





हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति हिण्डौन व जिला परिषद के सदस्य बनाने के लिए बुधवार को ग्रामीणों ने जोश और जुनून से मतदान किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और प्रदेश में ओमीक्रान की दस्तक के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्ज्यिां खूब उड़ती दिखाई दी। एकाध को छोड अधिकांश के पास मास्क भी नहीं था। पोलिंग बूथों के बाहर लगी लंबी-लंबी लाइनों में एक-दूसरे से सटकर खड़े ग्रामीण कोरोना संक्रमण को न्यौता देते नजर आए। मतदान केन्द्रों के बाहर सैंकडों लोगों का हुजूम जमा रहा। लेकिन पुलिस व प्रशासन ने उन्हें खदेडऩे की कोई कोशिश नहीं की। पंचायत समिति हिण्डौन के 31 वार्डों के 159 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ। शाम तक चले शांतिपूर्ण मतदान के बाद चुनाव में भाग्य आजमा रहे सदस्य पद के 159 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई। अब 21 दिसम्बर को करौली जिला मुख्यालय पर होने वाली मतगणना के दौरान उनकी किस्मत का पिटारा खुलेगा।

सर्दी की ठिठुरन के बीच सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू होने के साथ ही बूथों के बाहर ग्रामीणों की कतारें लगना शुरू हो गई। दिन चढऩे के साथ ही बूथों के बाहर मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई। इस दौरान युवा और महिलाएं जहां समूह में मतदान करने पहुुंचे। वहीं बुजुर्ग अपने साथ परिवार के युवाओं को लेकर आए। पोलिंग बूथ की दूरी अधिक होने के कारण कई गावों में लोग जुगाड, ट्रेक्टर-ट्रॉली, जीप व निजी वाहनों से मतदान करने पहुंचे।



हरेक बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त-

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता रहे। कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग व पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के अलावा एसडीओ अनूप सिंह, तहसीलदार हेमेन्द्र व डीएसपी किशोरी लाल ने मंडावरा, ढिंढोरा, सनेट समेत कई बूथों का निरीक्षण किया। चुनाव पर्यवेक्षक कल्पना अग्रवाल ने भी कई बूथों पर पहुंच मतदान के दौरान स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की 20 मोबाइल पार्टियां लगातार गांवों में गश्त करती रहीं। 18 जोनल मजिस्ट्रेटों के अलावा ऐरिया मजिस्ट्रेट भी अपने-अपने अधीन आने वाले मतदान केन्द्रों पर दिनभर मतदान की जानकारी जुटाते रहे। प्रत्येक बूथ 10 से 20 पुलिसकर्मी तथा मतदान केन्द्र के मुख्यद्वार पर एक-चार के सैटअप में पुलिस जाप्ता तैनात रहा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने में पुलिस प्रशासन को सफलता नहीं मिली। संवेदनशील व अतिसंवेदनशीन श्रेणी के 148 मतदान केन्द्रों पर सशस्त्र जवान तैनात रहे।

मतदान से पहले मतदाताओं से मान-मनुहार-

मतदान केन्द्रों के पहले प्रत्याशियों की ओर से काउंटर बनाए गए। जहां प्रत्याशी व उनके समर्थक मतदाताओं का अभिवादन करते नजर आए। जैसे ही मतदाता बूथ की ओर आता दिखाई देता, वैस ही प्रत्याशी वैलेट पेपर व चुनाव चिन्ह बताते हुए मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की मनुहार करने लगता। इन काउंटरों पर प्रत्याशियों के समर्थक युवा मतदाताओं का नाम ढूंढने में मदद करते नजर आए।



चारपाई पर तो कोई लाठी के सहारे पहुंचा पोलिंग बूथ-

मतदान केन्द्रों पर कई बुजुर्ग लाठी, डंडे के सहारे तो कईं बाइक और व्हील चेयर से वोट डालने पहुंचे। कई परिवार के युवाओं की गोद और कंधों पर बैठ कर अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे। बनकी गांव के पोलिंग बूथ पर 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला बत्तो को उसके परिवार के लोग चारपाई पर लिटाकर मतदान कराने के लिए पहुंचे। मतदान के प्रति ऐसा रुझान देख वहां मौजूद लोग दग रह गए।

पोलिंग बूथों पर लगाई कोविड़ की वैक्सीन

कोरोना तीसरी लहर की आशंका और ओमीक्रॉन की दस्तक के बाद सतर्क हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पंचायत चुनाव को अवसर के रुप में अपनाया। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक-एक सीएचए व एएनएम के अलावा आशा सहयोगिनी और आंगनबाडी कार्यकर्ता को कोविड वैक्सीनेशन के लिए नियुक्त किया गया। जैसे ही मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करता, चिकित्सा एवं स्वास्थय कर्मी उसे टोककर वैक्सीनेश के बारे में पूछते देखे गए। टीमों ने अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित रहे लोगों को कोरोना का पहला और दूसरा टीका लगाया।

