कतार में कई घंटे किया इंतजार, फिर भी बिना वैक्सीन लगवाए लौटे निराश

Waited for many hours in the queue, still disappointed to return without getting the vaccine

चंद घंटों में बीत गई वैक्सीन, निराश लौटे लोग

पुलिस की निगरानी में दो केन्द्रों पर 447 को लगे टीके