तीन राज्यों की पुलिस का वांटेड़ वाहन चोर, राजस्थान के इस शहर में दबोचा

Wanted vehicle thief of police of three states, caught in this city of Rajasthan

वाहन चोरी के 30 मामलों में वांछित इनामी अंतरर्राज्यीय वाहन चोर को डीएसटी ने दबोचा

-आरोपी की गिरफ्तारी पर टोंक एसपी द्वारा घोषित है 2000 रुपए का इनाम

करौली Updated: August 07, 2022 11:03:23 am

हिण्डौनसिटी. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बने अंतरर्राज्यीय वाहन चोर को करौली पुलिस की जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने शुक्रवार रात दबोच लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर टोंक जिले के पुलिस अधीक्षक की ओर से 2000 रुपए का इनाम घोषित है।

पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस ने बताया कि आरोपी दौसा जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के ओंड गांव का निवासी अमोल मीणा है। जो वर्ष 2006 से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के द्वारा खुद की एक गैंग बनाई हुई है, जिसमें कई शातिर वाहन चोर उसके लिए काम करते हैं। आरोपी अमोल राजस्थान के दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर समेत उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के विभिन्न इलाकों में 30 से ज्यादा वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। बीते कुछ दिनों से टोंक और दौसा पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए ही वह करौली जिले के हिण्डौन इलाके में में छुपा हुआ था। आरोपी वाहन चोर की गिरफ्तारी के लिए टोंक एसपी द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शुक्रवार शाम को डीएसटी के कांस्टेबल मोहन सिंह व तेजवीर को मुखबिर के जरिए उसके हिण्डौन इलाके में होने की सूचना मिली। इस पर डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के समीप संभावित ठिकाने पर दबिश दी, जहां घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी को पकडऩे के बाद नई मंडी थाना पुलिस के सौंप दिया गया। देर रात दौसा पुलिस नई मंडी थाने आई और आरोपी को एक मामले में गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पुलिस के अनुसार जिले में हुई कई दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं में आरोपी व उसकी गैंग का हाथ हो सकता है। उससे पूछताछ के बाद कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका-

इनामी शातिर वाहन चोर को पकडऩे में डीएसटी के कांस्टेबल मोहन सिंह व तेजवीर की भूमिका अहम रही। मुखबिरों के माध्यम से दोनों कांस्टेबलों ने आरोपी के छिपे होने के ठिकाने के साथ ही उसकी अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई, एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद डीएसटी द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका। कार्रवाई में नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद, डीएसटी के प्रभारी यदुवीर सिंह, हैड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल विक्रम सिंह, विजय सिंह व हरिसिंह शामिल रहे। पढ़ना जारी रखे

