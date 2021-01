चेतावनी: विद्युतकर्मियोंं पर हमला करने के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए तो ठप कर देंगे बिजली सप्लाई

Warning: If the accused of attacking electrical workers are not arrested, then they will stop power supply

विद्युतकर्मियों ने तहसील परिसर में किया प्रदर्शन, एसडीओ व डीएसपी को सौंपे ज्ञापन

-क्यारदा खुर्द गांव में विद्युत निगम के दस्ते पर हुए हमले का विरोध