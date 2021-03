देहात के 5848 घरों में नल से पहुंचेगा जल, खर्च होंगे 22 करोड़

Water will reach from 5848 houses in the countryside, will cost 22 crores

-हिण्डौनसिटी के 15 गावों के लिए 11 जल योजना स्वीकृत