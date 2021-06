जलदायकर्मी ही करवा रहे पानी की चोरी!, तीन कार्मिक निलंबित

water workers are doing water theft!, three personnel suspended



-अवैध नल कनेक्शन कराने में संलिप्त मिले पम्प चालक, फिटर व स्टोर मुंशी पर कार्रवाई

-अधिशासी अभियंता की अभिशंसा पर अधीक्षण अभियंता ने की कार्रवाई