पहले समझाएंगे, फिर दर्ज कराएंगे एफआईआर

करौली. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि उठाने के(We will explain first, then file an FIR) बाद भी आवासों का निर्माण नहीं कराने वालों को अधिकारी पहले समझाएंगे। इसके बाद भी निर्माण नहीं कराने पर संबंधित एरिया के थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।