भरतपुर जिले के विधायक ने विधानसभा में क्या कह दिया कि करौली जिले के इस कस्बे में विरोध में खड़े हो गए लोग

What did the MLA of Bharatpur district say in the assembly that people stood in protest in this town of Karauli district

अवाना के प्रस्ताव का विरोध, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने बयाना को जिला बना सूरौठ को शामिल करने का राज्य विधानसभा में रखा प्रस्ताव

करौली Updated: February 14, 2022 12:14:08 pm

सूरौठ.

नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह आवाना द्वारा राज्य विधानसभा में बयाना को जिला बना सूरौठ तहसील को शामिल करने के रखे प्रस्ताव से कस्बेवासियों में रोष है। रविवार को सब्जी मंडी में उपसरपंच के नेतृत्व में कस्बे के लोगों ने विधायक के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन किया।

भरतपुर जिले के विधायक ने विधानसभा में क्या कह दिया कि करौली जिले के इस कस्बे में विरोध में खड़े हो गए लोग



उपसरपंच श्याम सुंदर सैनी ने बताया कि गत दिवस नदबई विधायक आवाना ने विधानसभा में कार्यवाही के दौरान बयाना को नए जिला बनाने का प्रस्ताव अध्यक्ष के समक्ष रखा। जिसमें विधायक ने करौली की सूरौठ तहसील को बयाना मे शामिल करने की मांग भी रखी थी। इसके विरोध में कस्बे वे क्षेत्र के गांवों में नाराजगी है।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि राज्य सरकार ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करें। सूरौठ तहसील क्षेत्र के लोग करौली जिले से अलग नहीं होंगे। साथ ही विधायक से सूरौठ तहसील से संबंधित प्रस्ताव नहीं रखने का आग्र्रह किया है।

कस्बेवासियों ने ऐसी कार्रवाई शुरू होने पर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रस्ताव के विरोध जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौपने का निर्णय भी लिया है। कोटा से भी उठी हिण्डौन में टे्रन ठहराव की मांग,संत गोमतीदास सेवा संस्थान ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजा ज्ञापन

हिण्डौनसिटी. नई दिल्ली से सोगरिया के बीच के 15 फरवरी से शुरू होने वाले एक्सप्रेस ट्रेन हिण्डौन में ठहराव की मांग अब कोटा से भी उठने लगी है। हिण्डौन के ब्रह्मलीन संत गौमतीदास के कोटा निवासी शिष्य मंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन भेज कर ट्रेन का हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव कराने की मांग की है।

संत गोमतीदास सेवा संस्थान के पदधिकारी अरविंद कौशल व अंता पंचायत समिति के प्रधान प्रखर कौशल ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में बताया कि कोटा क्षेत्र में ब्रह्मलीन संत काफी शिष्य हैं। जो संत के आश्राम में समाधि व प्रतिमा के दर्शनों के लिए हिण्डौन जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि सोगरिया एक्सप्रेस का हिण्डौन ठहराव होने से कोटा के शिष्यों के लिए एक अतिरिक्त रेल सेवा मिल सकेगी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें