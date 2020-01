ऐसा क्या हुआ कि बीच में ही ट्रेन छोड़ कर चला गया चालक, दूसरे के इंतजार में पांच घंटे मैन टै्रक पर खड़ी रही मालगाड़ी

What happened is that the driver left the train in the middle, the goods train parked on the man-track for five hours waiting for the other.