शादी की पहली सालगिरह पर पत्नी को किया लहुलुहान: ट्रेन में साथ सफर कर रहे पति ने रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हमला कर पत्नी को किया घायल

Wife was bled on the first wedding anniversary: husband traveling together in the train attacked and injured the wife as soon as she got down at the railway station

-धारदार हथियार से गले पर वार कर किया जख्मी, जिला चिकित्सालय में कराया भर्ती

करौली Updated: April 26, 2022 09:51:08 am

हिण्डौनसिटी. शादी की सालगिरह दाम्पत्य जीवन का अनूठा दिन होता है। पति पत्नी को उपहार देकर इसे यादगार बनाते हैं, लेकिन गत दिवस शादी की पहली सालगिरह पर एक युवक पर पत्नी को सरेआआम लहुलुहान कर दिया। घटना हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन की है। जहां दिल्ली से ट्रेन में सफर कर पत्नी व ससुर के साथ हिण्डौन एक युवक ने रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हमला कर पत्नी को घायल कर दिया। गले पर बार से धारदार हथियार से जख्मी हुई विवाहिता को साथ मौजूद परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है। सोमवार शाम को प्लेटफार्म पर हुई घटना से मौके पर मौजूद यात्रियों में हडकम्प सा मच गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा होने के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंच पीडि़ता के बयान दर्ज किए। हालांकि घटना रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र होनेे से मामले को जीआरपी को भेजा गया है।

शादी की पहली सालगिरह पर पत्नी को किया लहुलुहान: ट्रेन में साथ सफर कर रहे पति ने रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हमला कर पत्नी को किया घायल



पुलिस के अनुसार टोडाभीम तहसील के डोरावली गांव निवासी प्रेमराज जाटव ने बताया कि सोमवार शाम को वह अपनी पुत्री भावना, पूनम व दामाद विनीत कुमार के साथ हिण्डौन आ रहा था। हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर जनशताब्दी ट्रेन से उतरने के पर वह व बड़ी पुत्री पूनम आगे चल रहे थे। इस दौरान पीछे से बैग व अन्य सामान लेकर आ रहे दामाद विनीत ने अपनी पत्नी भावना के गले पर धारदार हथियार से बार कर दिया। एकाएक हुए घटना क्रम से प्लेटफार्म पर यात्रियों में हडकम्प सा मचने से शोर सुन वह व बड़ी भवन पूनम पीछे मुडी तो विनीता गले पर लहूलुहान नजर आई। उन्होंने तुरतफुरत गले पर कपड़ा बांध का खून के बहाव को बंद किया। इस बीच विनीत प्लेटफार्म पर सामान पटक कर फरार हो गया। पिता व बड़ी बहन टेम्पो से भावना को लेकर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां आपातकालीन पारी में डॉ. एसपी सोलंकी ने घायल को उपचार किया। इस संबंध में विवाहिता के पिता ने नई मण्डी थाना में घटना की शिकायत पेश की । नई मंडी पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक टीकम सिंह पीडिता के बयान दर्ज किए है।



एक वर्ष पहले हुआ विवाह-

पिता पे्रमराज ने बताया कि उसकी दो पुत्री पूनम व भावना का एक वर्ष पहले 25 अप्रेल को हिण्डौन की आनंद विहार कॉलोनी निवासी राजकुमार व विनीत के साथ हुआ। राजकुमार दिल्ली में निर्माण कार्य की ठेकेदारी करता हे। वहीं विनीत अभी पढ़ाई कर रहा है। वह एक माह पूर्व ही दिल्ली गया था।

ट्रेन में एक साथ किया सफर-

पुलिस के अनुसार नई दिल्ली से हिण्डौन आते समय भावना व विनीती जनशताब्दी ट्रेन में एक सीट पर बैठे थे। जबकि प्रेमराज व पूनम दूसरी सीट पर थे। आशंका है कि ट्रेन में सफर के दौरान दोनों में किसी बात पर अनबन हो हो गई। इससे गुस्साए विनीत ने ट्रेन से उतरने पर प्लेटफार्म पर पत्नी को ही धारदार हथियार के हमले से जख्मी कर दिया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें