जाड़े ने जकड़ा शहर, जन-जीवन हुआ अस्त व्यस्त

लोग अलाव और हीटरों से राहत पाने के कर रहे प्रयास

करौली Published: January 15, 2022 11:38:20 pm

हिण्डौनसिटी. शहर समेत देहात क्षेत्र में दिन प्रतिदिन ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को जाड़े ने पूरी तरह जकड़ रखा है। लोग घर और कार्यालयों के परिसर में ही अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने की जुगत कर रहे हैं। सुबह-शाम पड़ रही कोहरे की मार ने आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

कड़ाके की ठंड के चलते समूचा उपखंड क्षेत्र मानो ठिठुर सा गया है। शहर में गलन व ठिठुरन भरी ठंड के कारण लोगों ने अलाव का सहारा ही बेहतर समझा। शनिवार को दिनभर बादलों के छाए रहने से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। लोग हल्की सी धूप के लिए भी तरस गए। अधिकतम तापमान 17 डिग्री व न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। जिससे लोग अलाव और हीटरों से दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका असर बाजार पर भी साफा देखा गया। ग्राहकों की कमी को देखते हुए दुकानदारों की रुचि भी अलाव तापने में ही ज्यादा रही। दिन ढलते ही कड़ाके की सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया।



सड़कों पर पसरा सन्नाटा

ठंड के कारण अब जहां लोग सुबह जरूरी काम होने पर भी घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं पाला पडऩे के कारण सड़कों पर सन्नााटा पसरा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने ठंड के असर को कम करने के लिए मोटे अनाज का सेवन करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें लोग गेहूं के आटे की जगह मक्का के आटे और बाजरे की खिचडी का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। गेहूं की जगह बाजरा और मक्का के आटे का प्रयोग करते हैं जो कि काफी गर्म अनाज माने जाते हैं। किसानों के अनुसार अभी तक जितनी ठंड पड़ी है, उतनी तो फसलों के लिए वरदान सिद्ध हो ही रही है, लेकिन यदि आगे सर्दी का पारा दो डिग्री या तीन डिग्री तक जाता है तो सर्दी से फसल झुलस भी सकती है।



दिन में भी छूट रही कम्पकंपी

हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से दिन में भी कंपकंपी छूट रही थी। मौसम में बदलाव के चलते दिनभर शीतलहर भी चलती रही। बर्फीली हवा के कारण शुक्रवार रात का तापमान लुढ़क कर चार डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। क्षेत्र में आने वाले तीन दिन तक शीतलहर का प्रभाव रहेगा। इससे रबी फसलों में पाले की आशंका भी रहेगी। यह सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। कृषि विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक शीत लहर चलने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है।



बच्चे और बुजुर्ग रहें ज्यादा सतर्क

कोरोना के संक्रमण के बीच हाडकंपा देने वाली सर्दी का सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग और बच्चों में देखने को मिलेगा। डॉ. अंकुश अग्रवाल ने बताया कि दमा व दिल के मरीजों को सर्दी से सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड में दमा रोगियों को सांस लेने में परेशानी रहती है। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बुखार, जुकाम होने की आशंका रहती है। वहीं लक्षण पाए जाने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।



फसलों के लिए अनुकूल पर इसके नीचे नुकसान

कृषि विभाग के सहायक निदेशक मोहनलाल मीणा के अनुसार रबी की फसल गेहूं, सरसों व चना के लिए अभी चल रहा मौसम अच्छा माना जा रहा है। इनके लिए न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक उपयुक्त रहता है। इससे नीचे जाने पर फसलों में कीट एवं रोग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। पाला पडऩे पर फसलों में नुकसान होने की संभावना रहेगी। पाले से गेहूं की बाली की ग्रोथ रुक जाती है। सरसों में दाने कमजोर रहने की संभावना बढ़ जाती है।

