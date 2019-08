बिन पानी जगर का जिगर झेल रहा दर्द

Without water, jaggar is suffering from jigar pain. Sawan has passed, yet Jagar Dam empty. Just 10 feet of water in a 30-foot gauge Jagar dam.Only one and a half feet of water arrival in a month of monsoon.

सावन बीता, फिर भी जगर बांध रीता.30 फीट गेज के जगर बांध में मात्र 10 फीट पानी. मानसून के एक माह में मात्र डेढ़ फीट पानी की आवक