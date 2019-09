पार्क में झूल गई फंदे पर, दे दी जान

करौली. स्थानीय कलक्ट्रेट के सामने स्थित नगरपरिषद के स्वामी विवेकानंद पार्क के पेड़ में फंदे पर (Woman commits suicide in Karauli) झूलकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। इसका पता चलने पर उसकी मां भी अचेत हो गई। जिसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसारपार्क के समीप (Woman commits suicide in Karauli) नीतू पुत्री निरंजन माली की शादी जनवरी २०१७ में हुई थी, पति से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। जिससे वह अपने पीहर में रहती थी, वह मानसिक रूप से भी परेशान थी। शनिवार दोपहर घर से अचानक निकल पार्क में पहुंची, जहां पेड़ में दुपट्टा डाल उस पर झूल गई। (Woman commits suicide in Karauli) विवाहिता के पीछे से ही उसका भाई आ रहा था। भाई ने पुलिस तथा परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस शव को अस्पताल लेकर आई। इधर घटना का पता चलने पर उसकी मां किरन देवी बेहोश हो गई। परिजन उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए।

