इस शहर के रैन बसेरों में जाते ही महिलाएं हो जातीं हैं बेचैन



Women become restless as soon as they enter the night shelters of this city.

National Urban Livelihoods Mission

रैन बसेरों में नहीं लगाई महिलाकर्मी. पुरुष केयर टेकर ही संभालते हैं व्यवस्था